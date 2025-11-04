توضيح من إيجار بشأن تجديد العقد الإلكتروني

قالت منصة إيجار إنه يمكن تجديد العقد الإلكتروني لمدة مماثلة للعقد القائم في شبكة إيجار في حال الرغبة بتعديل مدة العقد فان الخدمة قيد التطوير.

في سياق متصل، أكدت منصة إيجار أن للمستأجر حق رفع بلاغ رسمي إلى الهيئة العامة للعقار عند رفض المؤجر توثيق العقد أو الامتناع عن ذلك لأي سبب.

كذلك أوضحت منصة “إيجار” أنه لا يمكن تعديل قيمة الإيجار أثناء سريان العقد الحالي، مشيراً إلى أن أي تعديل في القيمة يُطبّق فقط عند تجديد العقد الجديد، وبشرط اتفاق الطرفين.

وقالت منصة إيجار، عبر حسابها الرسمي في منصة “إكس”، إن القيم المالية للعقود المبرمة تظل ثابتة طيلة مدة العقد الموثّق، التزاماً بالبنود النظامية المعتمدة بين المؤجر والمستأجر.

العقد الإلكتروني

في سياق متصل، أكدت منصة إيجار أنه يتم إبرام العقد الإلكتروني من خلال وسيط عقاري معتمد، ويتم سداد القيمة الإيجارية بعد توثيق العقد بحلول تاريخ استحقاق الدفعة المتفق عليه في جدول الدفعات وذلك من خلال قنوات الدفع الإلكترونية (سداد- مدى- Apple Pay)، ويتم تحديد نسبة السعي للوسيط العقاري بالاتفاق بين الأطراف.

ضوابط عدم التجديد في مدينة الرياض

كما أشارت إيجار إلى أن ضوابط عدم التجديد في مدينة الرياض تختلف باختلاف الحالات النظامية المحددة، إذ لا يحق للمؤجر طلب عدم التجديد في حال رغبة المستأجر بالاستمرار في السكن إلا في ثلاث حالات فقط، وهي:

-تخلّف المستأجر عن سداد الأجرة.

-وجود مشكلات هيكلية في العقار تؤثر على سلامة السكان.

-رغبة المؤجر في استخدام العقار للسكن الشخصي له أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.

وأكدت المنصة أن هذه التحديثات تأتي ضمن جهود تطوير الأنظمة واللوائح العقارية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، الرامية إلى تنظيم القطاع الإسكاني وتعزيز الثقة في سوق الإيجارات، إضافةً إلى ضمان الشفافية والعدالة في العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين.