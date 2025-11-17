Icon

يجب مراجعة جهة العمل للتحقق من صحة البيانات المقدمة

توضيح من التأمينات بشأن آلية تسجيل الأجر ومدد الاشتراك

الإثنين ١٧ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٧ صباحاً
توضيح من التأمينات بشأن آلية تسجيل الأجر ومدد الاشتراك
المواطن - فريق التحرير

أوضحت التأمينات الاجتماعية أنه يتم تسجيل الأجر ومدد الاشتراك في أنظمة التقاعد وفقًا للبيانات الواردة من جهة العمل إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأضافت التأمينات أنه يمكن التحقق من بيانات المستفيدين من خلال مراجعة جهة العمل للتحقق من صحة البيانات المقدمة.

التأمينات الاجتماعية تطلق برنامج “وفرة” للوعي المالي 

توضيح من التأمينات بشأن إيقاف صرف معاش التقاعد

مدد الاشتراك في التأمينات

أما عن مدد الاشتراك بأنظمة التأمين والتقاعد، فأوضحت التأمينات أنه يقصد بمدد الاشتراك، مدد الاشتراك المحتسبة وفقًا لأحكام نظام التقاعد المدني أو نظام التأمينات الاجتماعية أو كليهما، ويمتد ذلك إلى المدد المعتبرة في حكم المدد المقضية في نظام واحد من هذين النظامين”.

وتابعت: “يعد المشترك الذي يبلغ في تاريخ سريان نظام التأمينات الجديد سن (48) و(6) أشهر ميلادية في حكم من بلغ سن الخمسين سنة هجرية”.

وأضافت التأمينات الاجتماعية، أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل نأمل الاطلاع على المنصة التوعوية من خلال الرابط التالي “اضغط هنا​“.

