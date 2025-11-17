توضيح من التأمينات بشأن آلية تسجيل الأجر ومدد الاشتراك

أوضحت التأمينات الاجتماعية أنه يتم تسجيل الأجر ومدد الاشتراك في أنظمة التقاعد وفقًا للبيانات الواردة من جهة العمل إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأضافت التأمينات أنه يمكن التحقق من بيانات المستفيدين من خلال مراجعة جهة العمل للتحقق من صحة البيانات المقدمة.

مدد الاشتراك في التأمينات

أما عن مدد الاشتراك بأنظمة التأمين والتقاعد، فأوضحت التأمينات أنه يقصد بمدد الاشتراك، مدد الاشتراك المحتسبة وفقًا لأحكام نظام التقاعد المدني أو نظام التأمينات الاجتماعية أو كليهما، ويمتد ذلك إلى المدد المعتبرة في حكم المدد المقضية في نظام واحد من هذين النظامين”.

وتابعت: “يعد المشترك الذي يبلغ في تاريخ سريان نظام التأمينات الجديد سن (48) و(6) أشهر ميلادية في حكم من بلغ سن الخمسين سنة هجرية”.

وأضافت التأمينات الاجتماعية، أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل نأمل الاطلاع على المنصة التوعوية من خلال الرابط التالي “اضغط هنا​“.