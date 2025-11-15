توضيح من التأمينات بشأن إيقاف صرف معاش التقاعد

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
أوضحت التأمينات الاجتماعية تفاصيل صرف معاش التقاعد للورثة، موضحة أنه من عمر 21 إلى 26، يلزم أن يكون الوريث طالباً ويقدم مشهداً دراسياً لضمان استمرار الصرف، وعند بلوغه 26 يتم الإيقاف سواءً كان طالبًا أم غير ذلك.
جاء ذلك في رد من التأمينات على سؤال مستفيد قال فيه: “السلام عليكم، أنا مستفيد من التقاعد بعد الوالد المتوفى، الله يرحمه، عسكري، وكنت أستلم وهذا الشهر انقطع الصرف وقالوا عمرك 26 سنة مع أني ما زلت أدرس”.
وأجابت التأمينات عبر حساب العناية بالعملاء في منصة “إكس”: “وعليكم السلام، حياك الله. من عمر 21 إلى 26، يلزم أن يكون الوريث طالباً ويقدم مشهداً دراسياً لضمان استمرار الصرف، وعند بلوغه 26 يتم الإيقاف سواءً كان طالباً أم غير ذلك”.
وقالت التأمينات عبر منصة إكس: “إنه يمكن لصاحب العمل الإبلاغ عن إصابة عمل وقعت لأحد المشتركين في المنشأة عبر حساب المنشأة في تطبيق GOSI باتباع الخطوات التالية”:
-الضغط على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول.
-اختيار المنشأة.
-من القائمة الرئيسية، الدخول على خدمات المشتركين ثم اختيار الإبلاغ عن أخطار مهنية.
-اختيار نوع البلاغ: إصابة، ثم إدخال رقم الهوية الوطنية/الإقامة أو رقم الحدود أو الجواز أو الهوية الخليجية أو رقم المشترك.
-اختيار المشترك وإدخال بيانات الإصابة وتفاصيلها ومكان وقوع الإصابة، ثم إدخال بيانات الاتصال.
-إرفاق المستندات المطلوبة وتقديم الطلب.
-ستصل رسالة نصية تتضمن رقم الطلب، ويمكن متابعة الطلب من هنا.
كما، أوضحت التأمينات الاجتماعية، أنه لا يوجد إمكانية شراء مدد خدمة في نظام التأمينات في الوقت الحالي وفقا لنظام التأمينات.
جاء ذلك في رد من التأمينات على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدى إمكانية شراء مدد خدمة في نظام التأمينات الاجتماعية.
أما عن مدد الاشتراك بأنظمة التأمين والتقاعد، فأوضحت التأمينات أنه يقصد بمدد الاشتراك، مدد الاشتراك المحتسبة وفقًا لأحكام نظام التقاعد المدني أو نظام التأمينات الاجتماعية أو كليهما، ويمتد ذلك إلى المدد المعتبرة في حكم المدد المقضية في نظام واحد من هذين النظامين”.
وأضافت: “يعد المشترك الذي يبلغ في تاريخ سريان نظام التأمينات الجديد سن (48) و(6) أشهر ميلادية في حكم من بلغ سن الخمسين سنة هجرية”.
وتابعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل نأمل الاطلاع على المنصة التوعوية من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.
كذلك أعلنت التأمينات الاجتماعية، عن تفاصيل شروط استحقاق دعم وتعويض ساند في حال التعطل عن العمل للمواطنين والمواطنات في مختلف المناطقز
وأوضحت التأمينات الاجتماعية، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس: أن من شروط استحقاق تعويض دعم ساند ما يلي:
وتشمل شروط استحقاق دعم ساند ما يلي:
1. أن يكون سعودي الجنسية.
2. توفر مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق.
3. ألا يكون مفصولًا من العمل بسبب راجع للمشترك.
4. ألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.
5. ألا يكون قد ترك العمل بمحض إرادته.
6. أن يكون قادرًا على العمل.
7. ألا يكون قد بلغ السن النظامية لاستحقاق المعاش بموجب نظام التأمينات الاجتماعية.
8. تقديم الطلب للتأمينات الاجتماعية خلال 90 يومًا من تاريخ ترك المشترك العمل.
9. ثبوت الجدية في البحث عن العمل.
10. الالتزام بالتدريب وفق ما يتم تحديده للمشترك.
في سياق متصل، أوضحت التأمينات الاجتماعية أن استخراج شهادة الخبرة تكون من اختصاص جهة العمل السابقة للمستفيد.
وأوضحت التأمينات عبر منصة إكس أن الشهادة المتاحة للمشترك في نظام التأمينات هي شهادة الأجور والتي توضح تاريخ التحاقه واستبعاده والأجر الخاضع للاشتراك في المنشآت المسجلة.
وتابعت التأمينات: إن خطوات خدمة التسجيل بأثر رجعي كما يلي:
النقر على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول.
اختيار الاشتراكات.
النقر على الخيارات ثم اختيار “إضافة مدة اشتراك – أنظمة التأمينات/ أنظمة التقاعد المدني والعسكري”.
تعبئة البيانات المطلوبة ثم النقر على حفظ ومتابعة.
إرفاق المستندات المطلوبة والموافقة على الإقرار ثم النقر على حفظ ومتابعة.
إدخال رمز التحقق ثم النقر على تقديم.