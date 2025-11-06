Icon

في حال التسجيل بعد 10 أكتوبر

توضيح من حساب المواطن بشأن نتائج الأهلية

الخميس ٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١١ مساءً
توضيح من حساب المواطن بشأن نتائج الأهلية
المواطن - فريق التحرير

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه في حال تم تقديم طلب التسجيل في البرنامج بعد تاريخ “10 أكتوبر” سيتم دراسة حالة الأهلية ضمن دورة ديسمبر.

حساب المواطن ودراسة الأهلية

وأضاف حساب المواطن: “سيتم إبلاغ المستفيد بإستيفاء شروط الأهلية عن طريق زيارة حساب “دراسة الاهلية “ضمن دورة الأهلية لشهر “ديسمبر” ، وسيتم الاعلان عن صدور نتائج الأهلية شهرياً من خلال الحساب الرسمي للبرنامج”.

وفي وقت سابق، أكد برنامج حساب المواطن أنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكن الدخول إلى الحساب (ملف المستفيد – المرفقات).

حساب المواطن والتسجيل كمستقل

وأضاف برنامج حساب المواطن، أنه في حال تم القبول سيصبح المستفيد تابعًا غير مؤهل في حساب رب الأسرة ولا يلزم حذفه.

والمستندات المطلوبة للتسجيل كفرد مستقل في حساب المواطن هي أي مستند يثبت استقلالية السكن باسم المتقدم، مثل عقد إيجار موحد من منصة إيجار، أو صك ملكية السكن مع فاتورة كهرباء، أو شهادة من جامعة أو معهد، أو عقد سكن تنموي مسجل. إذا لم تتوفر هذه المستندات، فيمكن إضافتك كتابع لدى رب الأسرة.

وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:

  • الدخول على موقع البرنامج
  • الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية هنا
  • إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا
  • إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا
  • إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب

وتتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.

كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.

وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.

