توضيح من حساب المواطن بشأن نتائج الأهلية

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه في حال تم تقديم طلب التسجيل في البرنامج بعد تاريخ “10 أكتوبر” سيتم دراسة حالة الأهلية ضمن دورة ديسمبر.
وأضاف حساب المواطن: “سيتم إبلاغ المستفيد بإستيفاء شروط الأهلية عن طريق زيارة حساب “دراسة الاهلية “ضمن دورة الأهلية لشهر “ديسمبر” ، وسيتم الاعلان عن صدور نتائج الأهلية شهرياً من خلال الحساب الرسمي للبرنامج”.
وفي وقت سابق، أكد برنامج حساب المواطن أنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكن الدخول إلى الحساب (ملف المستفيد – المرفقات).
وأضاف برنامج حساب المواطن، أنه في حال تم القبول سيصبح المستفيد تابعًا غير مؤهل في حساب رب الأسرة ولا يلزم حذفه.
والمستندات المطلوبة للتسجيل كفرد مستقل في حساب المواطن هي أي مستند يثبت استقلالية السكن باسم المتقدم، مثل عقد إيجار موحد من منصة إيجار، أو صك ملكية السكن مع فاتورة كهرباء، أو شهادة من جامعة أو معهد، أو عقد سكن تنموي مسجل. إذا لم تتوفر هذه المستندات، فيمكن إضافتك كتابع لدى رب الأسرة.
وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:
وتتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.
كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.
وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.