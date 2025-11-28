ضبط 2332 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة التأمينات: لا يجوز للمستفيدين الجمع بين المنافع التقاعدية توضيح من مساند بشأن آلية معالجة طلب نقل الخدمات الدولار يتجه لتكبّد أكبر خسارة أسبوعية منذ يوليو ترامب يعلنها: تعليق الهجرة بشكل دائم من جميع دول العالم الثالث وظائف شاغرة بـ مجموعة العليان القابضة وظائف شاغرة في فروع شركة CEER وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني وظائف شاغرة لدى شركة الأنظمة الميكانيكية توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد ورياح على عدة مناطق
قالت منصة مساند إنه يتم معالجة طلب نقل الخدمات بناء على ضوابط الاستقدام المعتمدة في إصدار التأشيرات ونقل الخدمات من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وتابعت منصة مساند، أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي:
يقدّم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند
يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد
ثم ينتقل الطلب إلى العامل/ العاملة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات
وبعد ذلك ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.