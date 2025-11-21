Icon

توضيح من مساند بشأن مبادرة تصحيح العمالة المتغيبة

الجمعة ٢١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٣٤ مساءً
توضيح من مساند بشأن مبادرة تصحيح العمالة المتغيبة
المواطن - فريق التحرير

قالت منصة مساند إنه تم الاعلان رسميًا عن إطلاق مبادرة تصحيح العمالة المتغيبة بتاريخ 11-5-2025 وتم تمديدها بتاريخ 11-11-2025 الى 6 أشهر علمًا بأنه لا تشمل المبادرة العمالة التي تغيبت بعد الاعلان عن التمديد.

وتابعت مساند عبر منصة إكس أنه لمزيد من المعلومات يمكن التواصل على الرقم التالي 920002866.

خدمة نقل الخدمات من فرد إلى فرد

في سياق آخر، أشارت المنصة عبر إكس إلى أنه للاستفادة من خدمة نقل الخدمات من فرد إلى فرد في الوقت الحالي، يجب ألا يكون لدى العامل “بلاغ هروب”، ويبدأ الإجراء من خلال منصة مساند، حيث يستطيع صاحب العمل الحالي تقديم طلب نقل الخدمات، ويتم إرسال الطلب للأطراف المعنية، بحيث يتم توثيق موافقتهم إلكترونيًّا للنقل وإنهاء الإجراءات اللازمة.

وتابعت منصة مساند، أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي:

يقدّم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند
يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد
ثم ينتقل الطلب إلى العامل/ العاملة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات
وبعد ذلك ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.

