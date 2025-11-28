Icon

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد ورياح على عدة مناطق 

الجمعة ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٧ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد ورياح على عدة مناطق 
المواطن - واس

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على تلك المناطق، كذلك على المنطقة الشرقية.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق المدينة المنورة، تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12 – 30كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط, وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 – 40 كم/ساعة تصل إلى 50كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي كذلك باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط, ومن متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي كذلك باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط, ومتوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي كذلك باتجاه مضيق باب المندب.
فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10 – 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

