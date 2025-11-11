توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على 4 مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية، في حين يكون الطقس مستقرًا على باقي مناطق المملكة.

حركة الرياح

وأشار التقرير، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى شرقية تتحول مساءً شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-38 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف باتجاه مضيق باب المندب وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.

فيما ستكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتحول مساءً شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 08-20 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 08-28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، حالة البحر خفيف الموج.