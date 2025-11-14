Icon

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول على عدة مناطق 

الجمعة ١٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٤ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول على عدة مناطق 
المواطن - واس

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، وتكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، تبوك، الشرقية، كما تنشط الرياح السطحية على منطقة الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-45كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

