توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح وغبار على عدة مناطق 

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار خفيفة على مناطق عسير، جازان، الشرقية.

ولا يستبعد تكوّن الضباب على تلك المناطق، كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة خاصة الجنوبية منها، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الغربية والشمالية الغربية من المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى متر ونصف باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.

فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-25كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.