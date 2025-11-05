توقعات الطقس اليوم: رياح وضباب وأمطار على عدة مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- بأن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن الضباب على المنطقة الشرقية.

في حين لا يستبعد هطول أمطار خفيفة على الأجزاء الجنوبية منها، كذلك على منطقتي جازان وعسير، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى متر ونصف باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف الموج يصل إلى متوسط الموج باتجاه مضيق باب المندب.

فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط, وشمالية شرقية إلى شرقية تتحول مساءً شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-32 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.