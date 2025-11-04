Icon

توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على مكة المكرمة والمدينة المنورة 

الثلاثاء ٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٠٦ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على مكة المكرمة والمدينة المنورة 
المواطن - واس

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية، في حين يكون الطقس مستقرًا على باقي مناطق المملكة.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى متر ونصف باتجاه مضيق باب المندب, وحالة البحر خفيف الموج يصل إلى متوسط الموج باتجاه مضيق باب المندب.

فيما ستكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط, وشمالية شرقية إلى شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وحالة البحر خفيف الموج.

