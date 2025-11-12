Icon

ابتداءً من بعد غدٍ إلى الاثنين المقبل

توقعات بهطول أمطار على معظم مناطق المملكة تستمر لعدة أيام

الأربعاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٠٢ مساءً
توقعات بهطول أمطار على معظم مناطق المملكة تستمر لعدة أيام
المواطن - فريق التحرير

توقع المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني هطول أمطار على معظم المناطق خلال الأيام القادمة.

توقعات بهطول أمطار

وقال القحطاني، عبر حسابه في منصة إكس: “معظم مناطق المملكة بمشيئة الله ستشهد أمطاراً ما بين متوسطة إلى غزيرة ابتداءً من بعد غدٍ إلى الاثنين المقبل.

وأضاف حسين القحطاني: “نأمل من الجميع اتباع تعليمات الجهات المختصة”.

