توقعات بهطول أمطار على معظم مناطق المملكة تستمر لعدة أيام

توقع المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني هطول أمطار على معظم المناطق خلال الأيام القادمة.

توقعات بهطول أمطار

وقال القحطاني، عبر حسابه في منصة إكس: “معظم مناطق المملكة بمشيئة الله ستشهد أمطاراً ما بين متوسطة إلى غزيرة ابتداءً من بعد غدٍ إلى الاثنين المقبل.

وأضاف حسين القحطاني: “نأمل من الجميع اتباع تعليمات الجهات المختصة”.