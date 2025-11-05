“توكلنا” يحصد جائزة أفضل مبادرة في المشاركة الإلكترونية بالمملكة

حقّق التطبيق الوطني الشامل “توكلنا” جائزة أفضل مبادرة في المشاركة الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية، ضمن جائزة الحكومة الرقمية 2025 تقديرًا لدوره الرائد في تعزيز المشاركة المجتمعية ورفع مستوى تفاعل المستفيدين مع الخدمات الحكومية الرقمية من خلال خدمة الاستبانات الإلكترونية.

جاء ذلك خلال أعمال ملتقى الحكومة الرقمية 2025, الذي نظمته هيئة الحكومة الرقمية في الرياض.

أفضل مبادرة في المشاركة الإلكترونية

وتُمكن هذه الخدمة مختلف الجهات من طرح الاستبانات الإلكترونية عبر التطبيق الذي يُعد منصة وطنية موحدة للخدمات الإلكترونية في المملكة، مستفيدةً من قاعدة مستخدميه الواسعة لاستهداف شرائح محددة من الأفراد وفق الفئة المستهدفة، والحصول على نتائج دقيقة تسهم في تحسين جودة الخدمات وتطوير المنتجات الحكومية.

ويتيح التطبيق الوطني الشامل توكلنا أكثر من ألف خدمة رقمية بالتعاون مع أكثر من 250 جهة حكومية وخاصة، أسهمت في تسهيل حياة الأفراد، وتعزيز جودة الحياة في المملكة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030. ويمكن استعراض جميع خدمات التطبيق مع ما يوفره من واجهات تسهل الوصول إلى هذه الخدمات بكل يسر وسهولة، من خلال تحميل التطبيق عبر متجري ” Google Play ” و ” Apple Play Store “.