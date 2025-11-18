ثغرات في منتجات Google والتحديث ضروري فورًا

وجه المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة، يتعلق بعدد من منتجات شركة Google، داعيًا المستخدمين إلى التحديث الفوري لتفادي ثغرات قد تُستغل لتنفيذ هجمات إلكترونية.

وقال المركز عبر منصة إكس إن Google نشرت تفاصيل التحديثات الأمنية الأخيرة عبر موقعها الرسمي، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي: هنا.