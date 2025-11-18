Icon

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة Icon وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية Icon أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة Icon ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟  Icon منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك Icon سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي Icon التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم

ثغرات في منتجات Google والتحديث ضروري فورًا

الثلاثاء ١٨ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٦ صباحاً
ثغرات في منتجات Google والتحديث ضروري فورًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وجه المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة، يتعلق بعدد من منتجات شركة Google، داعيًا المستخدمين إلى التحديث الفوري لتفادي ثغرات قد تُستغل لتنفيذ هجمات إلكترونية.

وقال المركز عبر منصة إكس إن Google نشرت تفاصيل التحديثات الأمنية الأخيرة عبر موقعها الرسمي، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي: هنا.

قد يهمّك أيضاً
الأمن السيبراني: تحذير أمني عالي الخطورة بشأن ثغرات في منتجات Google

الأمن السيبراني: تحذير أمني عالي الخطورة بشأن ثغرات في منتجات Google

الأمن السيبراني: احذروا ثغرات منتجات Google وبادروا بالتحديث

الأمن السيبراني: احذروا ثغرات منتجات Google وبادروا بالتحديث

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد