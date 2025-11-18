ثغرات في منتجات Google والتحديث ضروري فورًا

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟ منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة وظائف شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER
وجه المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة، يتعلق بعدد من منتجات شركة Google، داعيًا المستخدمين إلى التحديث الفوري لتفادي ثغرات قد تُستغل لتنفيذ هجمات إلكترونية.
وقال المركز عبر منصة إكس إن Google نشرت تفاصيل التحديثات الأمنية الأخيرة عبر موقعها الرسمي، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي: هنا.