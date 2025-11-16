Icon

ثوران بركان في جنوب غربي اليابان

الأحد ١٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٧ صباحاً
ثوران بركان في جنوب غربي اليابان
المواطن - فريق التحرير

ثار بركان في ساكوراجيما بمحافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان في وقت مبكر من اليوم، وفق وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، مما تسبب في إطلاق أعمدة من الرماد والدخان وصل ارتفاعه إلى (4400) متر في الغلاف الجوي.

وأفادت الوكالة، أن الثوران استمر بعد الحدث الأولي، كما توقعت تساقط الرماد على أجزاء من المحافظة.
وأشارت إلى أنه لم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات أو خسائر مادية جراء ثوران البركان.

