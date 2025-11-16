ثوران بركان في جنوب غربي اليابان

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
ثار بركان في ساكوراجيما بمحافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان في وقت مبكر من اليوم، وفق وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، مما تسبب في إطلاق أعمدة من الرماد والدخان وصل ارتفاعه إلى (4400) متر في الغلاف الجوي.
وأفادت الوكالة، أن الثوران استمر بعد الحدث الأولي، كما توقعت تساقط الرماد على أجزاء من المحافظة.
وأشارت إلى أنه لم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات أو خسائر مادية جراء ثوران البركان.