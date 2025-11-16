ثوران بركان في جنوب غربي اليابان

ثار بركان في ساكوراجيما بمحافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان في وقت مبكر من اليوم، وفق وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، مما تسبب في إطلاق أعمدة من الرماد والدخان وصل ارتفاعه إلى (4400) متر في الغلاف الجوي.

وأفادت الوكالة، أن الثوران استمر بعد الحدث الأولي، كما توقعت تساقط الرماد على أجزاء من المحافظة.

وأشارت إلى أنه لم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات أو خسائر مادية جراء ثوران البركان.