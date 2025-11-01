Icon

جامعة أم القرى تحصل على الاعتماد الأكاديمي الدولي ABET Icon “إيجار” توضح مدى إمكانية تعديل القيمة الإبجارية أثناء سريان العقد Icon تنبيه من أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة حائل Icon ضبط مواطنين مخالفين بمحمية الإمام فيصل بن تركي الملكية Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الجزائر  Icon بيع صقرين بـ 236 ألف ريال في الليلة الـ 18 لمزاد نادي الصقور Icon خلال أسبوع.. ضبط 21651 مخالفًا بينهم 21 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف والأمانة Icon ترامب: ندم إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا Icon لقطات لهطول أمطار الخير على تبوك Icon ارتفاع في أسعار النفط Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

جامعة أم القرى تحصل على الاعتماد الأكاديمي الدولي ABET

السبت ١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٠٧ مساءً
جامعة أم القرى تحصل على الاعتماد الأكاديمي الدولي ABET
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حصلت جامعة أمِّ القرى ممثلة في برامج كلية الهندسة والعمارة على الاعتماد الأكاديمي الدولي من هيئة اعتماد البرامج الهندسية والتكنولوجية (ABET – Engineering Accreditation Commission)؛ حتى عام 2031م، بعد اجتيازها سلسلة من التقييمات الدقيقة والمراجعات الخارجية من فريق الاعتماد.

ويشمل هذا الاعتماد البرامج الهندسية المعتمدة في التخصصات المتنوعة بقسم الهندسة الكهربائية، وقسم الهندسة الميكانيكية، وقسم العمارة، والتي استوفت المعايير الدولية لهيئة ABET.

قد يهمّك أيضاً
جامعة أم القرى تحصل على شهادة الأيزو الدولية

جامعة أم القرى تحصل على شهادة الأيزو الدولية

تعليق الدراسة الحضورية في جامعة أم القرى غدًا

تعليق الدراسة الحضورية في جامعة أم القرى غدًا

وأكد رئيس جامعة أمِّ القرى الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، أن هذا الاعتماد يمثل تأكيدًا على جودة التعليم الهندسي في الجامعة وامتثالها للمعايير العالمية، ويعزّز ثقة الطلبة والمجتمع الصناعي في خريجي الكلية، مما يعزز من تنافسيتهم، ويفتح لهم آفاقًا مهنية وبحثية على المستوى المحلي والدولي، ويعكس التعاون المثمر بين القطاعات الأكاديمية والإدارية.

من جانبه أضاف عميد كلية الهندسة والعمارة الدكتور محمد آل الشيخ أن الكلية ومنسوبيها يعتزُّون بهذا الاعتماد، وسيعملون على استمرار آليات التحسين والتطوير في المناهج وبيئة التعلم وضمان مخرجات التعليم لتعزيز استدامة المخرجات النوعية، مؤكدًا على أن الكلية ستوفر للطلاب فرصًا أكبر للتدريب العملي والتعاون مع قطاع الصناعة، مما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد