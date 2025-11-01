جامعة أم القرى تحصل على الاعتماد الأكاديمي الدولي ABET

حصلت جامعة أمِّ القرى ممثلة في برامج كلية الهندسة والعمارة على الاعتماد الأكاديمي الدولي من هيئة اعتماد البرامج الهندسية والتكنولوجية (ABET – Engineering Accreditation Commission)؛ حتى عام 2031م، بعد اجتيازها سلسلة من التقييمات الدقيقة والمراجعات الخارجية من فريق الاعتماد.

ويشمل هذا الاعتماد البرامج الهندسية المعتمدة في التخصصات المتنوعة بقسم الهندسة الكهربائية، وقسم الهندسة الميكانيكية، وقسم العمارة، والتي استوفت المعايير الدولية لهيئة ABET.

وأكد رئيس جامعة أمِّ القرى الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، أن هذا الاعتماد يمثل تأكيدًا على جودة التعليم الهندسي في الجامعة وامتثالها للمعايير العالمية، ويعزّز ثقة الطلبة والمجتمع الصناعي في خريجي الكلية، مما يعزز من تنافسيتهم، ويفتح لهم آفاقًا مهنية وبحثية على المستوى المحلي والدولي، ويعكس التعاون المثمر بين القطاعات الأكاديمية والإدارية.

من جانبه أضاف عميد كلية الهندسة والعمارة الدكتور محمد آل الشيخ أن الكلية ومنسوبيها يعتزُّون بهذا الاعتماد، وسيعملون على استمرار آليات التحسين والتطوير في المناهج وبيئة التعلم وضمان مخرجات التعليم لتعزيز استدامة المخرجات النوعية، مؤكدًا على أن الكلية ستوفر للطلاب فرصًا أكبر للتدريب العملي والتعاون مع قطاع الصناعة، مما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل.