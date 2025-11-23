Icon

جامعة الأمير سطام تواصل تقدمها عالميًا في تصنيف البحث العلمي البيني

الأحد ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٨ صباحاً
جامعة الأمير سطام تواصل تقدمها عالميًا في تصنيف البحث العلمي البيني
المواطن - فريق التحرير

واصلت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تعزيز حضورها في الساحة البحثية الدولية، بعد تقدمها أكثر من 100 مرتبة في تصنيف البحث العلمي البيني الصادر عن مؤشر تايمز للتعليم العالي (THE) بالشراكة مع Schmidt Science Fellows، لتحلّ في المركز 116 عالميًا والسابع محليًا.

ويأتي هذا التقدم امتدادًا للنهضة التي تشهدها منظومة التعليم العالي في المملكة، وما حققته الجامعات السعودية من تطور ملحوظ في مجالات البحث والابتكار، وتعزيز التعاون العلمي المتعدد التخصصات، بما يسهم في دعم تنافسيتها عالميًا.

وأكدت الجامعة أن هذا الإنجاز يعكس قدرتها على إنتاج مخرجات بحثية نوعية تتسق مع أولويات التنمية الوطنية ورؤية المملكة 2030، إضافةً إلى ما تبذله من جهود في بناء بيئة أكاديمية محفّزة، وتطوير ثقافة التعاون بين الباحثين، وتوسيع شراكاتها العلمية المؤثرة، بما يواكب التطور العالمي المتسارع في مجالات العلوم البينية.

