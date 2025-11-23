جامعة الأمير سطام تواصل تقدمها عالميًا في تصنيف البحث العلمي البيني

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟ منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة وظائف شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER
واصلت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تعزيز حضورها في الساحة البحثية الدولية، بعد تقدمها أكثر من 100 مرتبة في تصنيف البحث العلمي البيني الصادر عن مؤشر تايمز للتعليم العالي (THE) بالشراكة مع Schmidt Science Fellows، لتحلّ في المركز 116 عالميًا والسابع محليًا.
ويأتي هذا التقدم امتدادًا للنهضة التي تشهدها منظومة التعليم العالي في المملكة، وما حققته الجامعات السعودية من تطور ملحوظ في مجالات البحث والابتكار، وتعزيز التعاون العلمي المتعدد التخصصات، بما يسهم في دعم تنافسيتها عالميًا.
وأكدت الجامعة أن هذا الإنجاز يعكس قدرتها على إنتاج مخرجات بحثية نوعية تتسق مع أولويات التنمية الوطنية ورؤية المملكة 2030، إضافةً إلى ما تبذله من جهود في بناء بيئة أكاديمية محفّزة، وتطوير ثقافة التعاون بين الباحثين، وتوسيع شراكاتها العلمية المؤثرة، بما يواكب التطور العالمي المتسارع في مجالات العلوم البينية.