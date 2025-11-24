Icon

والدفعة الـ 17 لمرحلة الماجستير

جامعة الأمير سلطان تحتفي بتخرج طالبات الدفعة الـ20 لمرحلة البكالوريوس 

الإثنين ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٤٥ مساءً
جامعة الأمير سلطان تحتفي بتخرج طالبات الدفعة الـ20 لمرحلة البكالوريوس 
المواطن - فريق التحرير

برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة نوف بنت سلطان بن عبدالعزيز، تحتفي جامعة الأمير سلطان بتخرج دفعتها العشرين الحاصلات على درجة البكالوريوس، والبالغ عددهن 694 طالبة، والدفعة السابعة عشرة من حملة الماجستير وعددهن 36 طالبة، وذلك مساء يوم الأربعاء المقبل في مقر الجامعة.

وأعرب صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان، عن تقديره لصاحبة السموِّ الملكي الأميرة نوف بنت سلطان بن عبدالعزيز، على رعايتها الحفل هذا العام، الذي يعد استمرارًا لرعايتها الداعمة التي تحرص عليها منذ نشأة الجامعة، معبرًا عن فخره بخريجات جامعة الأمير سلطان، اللاتي أثبتن نجاحهن في ميادين العمل والعطاء، وأكملن مسيرة العلم والاجتهاد، ليصبحن إضافةً مميزة لهذا الوطنِ الغالي، وليشاركن بثقة في الإسهام بتحقيقِ رؤية المملكة 2030.

