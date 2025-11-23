جامعة الأمير سلطان تُخرِّج الدفعة الـ 22 لمرحلة البكالوريوس والدفعة الـ 17 لـ الماجستير

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس أمناء مؤسسة الرياض للعلوم، تقيم جامعة الأمير سلطان حفل تخرّج الدفعة الثانية والعشرين من حملة البكالوريوس وعددها 540 طالبًا، والدفعة السابعة عشرة من حملة الماجستير وعددها 76 طالبًا، وذلك يوم الثلاثاء المقبل.

وبهذه المناسبة، أعرب صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف رئيس مجلس أمناء الجامعة عن الامتنان والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله-، على دعمه ومساندته للجامعة منذ إنشائها؛ مما كان له الأثر الأكبر فيما تحققه الجامعة من نجاحات قيمة بمختلف المجالات الأكاديمية والبحثية.

كما عبَّر سموه عن شكره وعرفانه لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- على جهوده من أجل تعزيز جودة التعليم وتوفير بيئة أكاديمية تتناغم مع طموحات الوطن وتطلعاته المستقبلية من خلال ربط برامج الجامعات برؤية المملكة 2030.

وقدّم سمو رئيس مجلس أمناء الجامعة الشكر لسمو الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز؛ على دعمه المستمر لجامعة الأمير سلطان وبرامجها ومشروعاتها، وعلى رعايته الدائمة لتخريج طلابها ومشاركته هذه المناسبة.