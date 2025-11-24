جامعة الباحة تطلق باقة من الخدمات الإلكترونية عبر توكلنا مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة كأس نادي الصقور السعودي 2025 يقيم 6 أشواط للهواة في ثاني أيامه القبض على مواطن لنقله مخالفًا لنظام أمن الحدود بجازان إنذار أحمر.. أمطار غزيرة ورياح وسيول وصواعق على رابغ ضبط 5 مواطنين بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع في القصيم ارتفاع أسعار النفط اليوم إخماد حريق ناقلة وقود بحي الرحمانية في الرياض 3 خطوات للانتقال بين المسارات على الطرق وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أطلقت جامعة الباحة ممثلة في وكالة عمادة التعلم الإلكتروني للتحول الإلكتروني وبالتعاون مع مركز تقنية المعلومات اليوم، حزمة من خدماتها الإلكترونية عبر التطبيق الوطني الشامل “توكلنا”، بهدف تيسير العملية الإدارية والتعليمية، باستغلال المنصات التقنية والإلكترونية المتاحة.
وأكدت الجامعة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها في تسهيل الخدمات الجامعية، لمواكبة التطور الإداري والأكاديمي الذي تحققه الجامعة للرقي بمستوى الخدمات الإلكترونية المقدّمة لأعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب، وفقًا لأعلى المعايير التقنية والإلكترونية، مشيرةً إلى أن الخدمة متاحة عبر التطبيق الوطني الشامل “توكلنا”.
وشملت الخدمات الجديدة، خدمات الجدول الدراسي والتحقق من بيانات الخريجين، والمعاملات الأكاديمية وبيانات الطلبة الأكاديمية وأدلة جامعة الباحة وبياناتي الوظيفية وعهد الموظف.
وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز دور “توكلنا” منصة وطنية رقمية موحدة وشاملة، تسهم في تطوير بيئة خدمية متقدمة توفر تجربة موثوقة وآمنة، وتدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي، وتعظيم الاستفادة من التقنيات الحديثة لخدمة أعضاء هيئة التدريس والطلبة والإداريين والفنيين بالجامعة.