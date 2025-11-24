جامعة الباحة تطلق باقة من الخدمات الإلكترونية عبر توكلنا

Icon

الثلاثاء ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٥٥ صباحاً
المواطن - واس

أطلقت جامعة الباحة ممثلة في وكالة عمادة التعلم الإلكتروني للتحول الإلكتروني وبالتعاون مع مركز تقنية المعلومات اليوم، حزمة من خدماتها الإلكترونية عبر التطبيق الوطني الشامل “توكلنا”، بهدف تيسير العملية الإدارية والتعليمية، باستغلال المنصات التقنية والإلكترونية المتاحة.

وأكدت الجامعة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها في تسهيل الخدمات الجامعية، لمواكبة التطور الإداري والأكاديمي الذي تحققه الجامعة للرقي بمستوى الخدمات الإلكترونية المقدّمة لأعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب، وفقًا لأعلى المعايير التقنية والإلكترونية، مشيرةً إلى أن الخدمة متاحة عبر التطبيق الوطني الشامل “توكلنا”.

وشملت الخدمات الجديدة، خدمات الجدول الدراسي والتحقق من بيانات الخريجين، والمعاملات الأكاديمية وبيانات الطلبة الأكاديمية وأدلة جامعة الباحة وبياناتي الوظيفية وعهد الموظف.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز دور “توكلنا” منصة وطنية رقمية موحدة وشاملة، تسهم في تطوير بيئة خدمية متقدمة توفر تجربة موثوقة وآمنة، وتدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي، وتعظيم الاستفادة من التقنيات الحديثة لخدمة أعضاء هيئة التدريس والطلبة والإداريين والفنيين بالجامعة.

