جامعة الحدود الشمالية تفتح باب القبول في 13 برنامجًا للدراسات العليا فيديو.. تعرض ناقلتي نفط لانفجارات وحرائق في البحر الأسود ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم السبت خلال أسبوع.. ضبط 21134 مخالفًا بينهم 14 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف رياح نشطة تحجب الرؤية في تبوك.. تستمر حتى الـ5 مساء تجديد انتخاب السعودية في عضوية اللجنة الإدارية لمنظمة السكر الدولية الولايات المتحدة الأمريكية تُوقف جميع قرارات اللجوء شركة طيران إيه إن إيه اليابانية تلغي 65 رحلة جوية لهذا السبب موديز: المشاريع الضخمة تدعم نمو الاقتصاد السعودي في 2026 الأخضر يبدأ معسكره في الدوحة استعدادًا لكأس العرب 2025
أعلنت جامعة الحدود الشمالية، ممثلةً في إدارة الدراسات العليا، عن فتح باب القبول في عدد من برامج الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1447هـ، وذلك ابتداءً من اليوم السبت 29 نوفمبر 2025م، وحتى السبت 6 ديسمبر 2025م.
وأوضحت الجامعة أن البرامج المتاحة تشمل 13 برنامجًا في مختلف الكليات، تتنوع بين ماجستير أكاديمي، وماجستير مهني، وماجستير تنفيذي، ودبلوم عالي، وذلك في تخصصات تتضمن: الطب، التمريض، العلوم الإنسانية والاجتماعية، إدارة الأعمال، القانون، الصحة التنفسية، الأدب الإنجليزي، اللغة العربية، إضافة إلى الإرشاد الأسري.
وأكّدت الجامعة أن التقديم سيكون متاحًا عبر بوابة القبول الإلكترونية، داعية الراغبين والمهتمين إلى الاطلاع على شروط القبول والتفاصيل عبر بوابة القبول الالكترونية.