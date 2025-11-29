جامعة الحدود الشمالية تفتح باب القبول في 13 برنامجًا للدراسات العليا

أعلنت جامعة الحدود الشمالية، ممثلةً في إدارة الدراسات العليا، عن فتح باب القبول في عدد من برامج الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1447هـ، وذلك ابتداءً من اليوم السبت 29 نوفمبر 2025م، وحتى السبت 6 ديسمبر 2025م.

وأوضحت الجامعة أن البرامج المتاحة تشمل 13 برنامجًا في مختلف الكليات، تتنوع بين ماجستير أكاديمي، وماجستير مهني، وماجستير تنفيذي، ودبلوم عالي، وذلك في تخصصات تتضمن: الطب، التمريض، العلوم الإنسانية والاجتماعية، إدارة الأعمال، القانون، الصحة التنفسية، الأدب الإنجليزي، اللغة العربية، إضافة إلى الإرشاد الأسري.

وأكّدت الجامعة أن التقديم سيكون متاحًا عبر بوابة القبول الإلكترونية، داعية الراغبين والمهتمين إلى الاطلاع على شروط القبول والتفاصيل عبر بوابة القبول الالكترونية.