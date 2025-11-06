Icon

السعودية اليوم

جامعة الشمالية تستحدث برنامجي ماجستير في علم الأمراض السريرية وتمريض الحالات الحرجة

الخميس ٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٠ صباحاً
جامعة الشمالية تستحدث برنامجي ماجستير في علم الأمراض السريرية وتمريض الحالات الحرجة
المواطن - واس

اعتمد مجلس جامعة الحدود الشمالية، خلال اجتماعه الثالث للعام الجامعي 1447هـ، برنامجي ماجستير جديدين في “علم الأمراض السريرية” بكلية الطب، و”تمريض الحالات الحرجة للبالغين” بكلية التمريض.

وأشاد المجلس، خلال الاجتماع بالتقدّم الذي أحرزته الجامعة في تصنيف “تايمز” العالمي لعام 2025م للعام الثاني على التوالي، مؤكدًا أن ذلك يعكس تميز الجامعة والتزامها بأعلى المعايير الأكاديمية، منوهًا بما حققته في تصنيف QS للجامعات العربية لعام 2026م بحصولها على المركز الثالث والستين عربيًا، والرابع عشر وطنيًا.

كما أقر المجلس مجموعة من القرارات، منها تعيين كفاءات سعودية على وظائف أكاديمية بمختلف الكليات، إلى جانب اعتماد مشاريع معهد البحوث والاستشارات للمجموعة الثامنة لعام 2025م، والموافقة على الميزانية التقديرية لصندوق الطالب للعام المالي 2026م، والموافقة على دليل المجالس الاستشارية للبرامج الأكاديمية.

واستعرض المجلس تقارير الأداء في الكليات العلمية (العلوم – الهندسة – الحاسبات وتقنية المعلومات)، إضافة إلى مناقشة مواضيع الابتعاث، والشؤون الأكاديمية والإدارية، بما يدعم مسيرة الجامعة وتطلعاتها نحو التميز.

