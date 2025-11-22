جامعة القصيم تفتح باب التقديم على برنامج الدبلوم “عن بعد”

أعلنت جامعة القصيم فتح باب التقديم على برامج التعليم عن بُعد للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1447هـ، وذلك عبر الكلية التطبيقية ابتداءً من اليوم وحتى يوم الأربعاء الموافق 26 نوفمبر 2025م.

وتطرح الجامعة في هذه المرحلة (13) برنامجًا في نظام التعليم عن بُعد، وجميعها مرخّصة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، حيث يمكن للراغبين الاطلاع على التفاصيل والتسجيل عبر الرابط التالي: “اضغط هنا“.

وتضم البرامج المتاحة تخصصات دبلوم متنوعة تشمل: التسويق والمبيعات، والتسويق الرقمي، والمحاسبة العامة، والأمن السيبراني، والبرمجة والتطبيقات، وتطوير الويب، وتحليل وتصميم النظم، والحوسبة السحابية، وخدمة العملاء، والجرافيكس والوسائط المتعددة، وأنظمة المؤسسة وإدارة البيانات، وإدارة سلاسل الإمداد والعمليات اللوجستية، وتصميم صفحات الويب وتجربة المستخدم، وذلك استمرارًا لمسيرة الجامعة في دعم التعليم الإلكتروني وتوسيع خيارات التعلم عن بُعد.

وتتيح الجامعة أداء الاختبارات حضوريًا في مقرها الرئيس، أو في مراكز الاختبارات المعتمدة في الرياض، وجدة، والدمام، والمدينة المنورة، وأبها.