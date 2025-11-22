جامعة القصيم تفتح باب التقديم على برنامج الدبلوم “عن بعد”

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟ منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة وظائف شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER
أعلنت جامعة القصيم فتح باب التقديم على برامج التعليم عن بُعد للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1447هـ، وذلك عبر الكلية التطبيقية ابتداءً من اليوم وحتى يوم الأربعاء الموافق 26 نوفمبر 2025م.
وتطرح الجامعة في هذه المرحلة (13) برنامجًا في نظام التعليم عن بُعد، وجميعها مرخّصة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، حيث يمكن للراغبين الاطلاع على التفاصيل والتسجيل عبر الرابط التالي: “اضغط هنا“.
وتضم البرامج المتاحة تخصصات دبلوم متنوعة تشمل: التسويق والمبيعات، والتسويق الرقمي، والمحاسبة العامة، والأمن السيبراني، والبرمجة والتطبيقات، وتطوير الويب، وتحليل وتصميم النظم، والحوسبة السحابية، وخدمة العملاء، والجرافيكس والوسائط المتعددة، وأنظمة المؤسسة وإدارة البيانات، وإدارة سلاسل الإمداد والعمليات اللوجستية، وتصميم صفحات الويب وتجربة المستخدم، وذلك استمرارًا لمسيرة الجامعة في دعم التعليم الإلكتروني وتوسيع خيارات التعلم عن بُعد.
وتتيح الجامعة أداء الاختبارات حضوريًا في مقرها الرئيس، أو في مراكز الاختبارات المعتمدة في الرياض، وجدة، والدمام، والمدينة المنورة، وأبها.