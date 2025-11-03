Icon

للعام الدراسي 2026-2027م

جامعة الملك سعود تتيح التقديم على القبول في برامج الدراسات العليا

الإثنين ٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٣٠ مساءً
جامعة الملك سعود تتيح التقديم على القبول في برامج الدراسات العليا
المواطن - فريق التحرير

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك سعود، إتاحة التقديم على برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 2026 – 2027م/ 1448هـ، ابتداءً من الأول من ديسمبر 2025م الموافق العاشر من جمادى الآخرة 1447هـ، عبر بوابة القبول الإلكترونية: https://dgs.ksu.edu.sa.
وأوضح عميد الدراسات العليا الدكتور هشام بن عبدالعزيز الهدلق، أن الجامعة أتاحت هذا العام التقديم على (226) برنامجًا، تشمل البرامج الاعتيادية، والتعليم المستمر، والماجستير التنفيذي، داعيًا الراغبين في الالتحاق إلى الاطلاع المبكر على البرامج المتاحة وشروط القبول والتعليمات التفصيلية عبر البوابة الإلكترونية.

برامج الدراسات العليا

وبيّن أن سياسات القبول الجديدة في جامعة الملك سعود، تم تطويرها بما يتوافق مع التوجهات الإستراتيجية للجامعة، وانسجامًا مع البرامج التنفيذية لرؤية المملكة 2030، وبما يواكب تحول الجامعة إلى مؤسسة أكاديمية مستقلة غير ربحية وفق نظامها الأساسي، وذلك بهدف استيعاب أكبر عدد ممكن من المتقدمين الراغبين في استكمال دراساتهم العليا.
وأكد الهدلق، أن التقديم متاح إلكترونيًا فقط، مشيرًا إلى أن بوابة القبول تم بناؤها وفق منظومة إلكترونية متكاملة، تعتمد على الشروط العامة للجامعة والشروط الخاصة بالكليات والأقسام والبرامج، بحيث تظهر الخيارات المناسبة لكل متقدم بناءً على البيانات التي يُدخلها بعد استيفاء المتطلبات كافة.
كما شدّد على ضرورة تحقيق جميع الشروط العامة والخاصة أثناء فترة التقديم، مؤكدًا أنه لن يُصدر قبول نهائي لأي متقدم لم يستوفِ هذه الشروط، وأن للعمادة الحق في إلغاء الطلب أو سحب قرار القبول في حال تبيّن عدم صحة أي من البيانات أو الوثائق المقدمة عبر البوابة الإلكترونية.
ودعا عميد الدراسات العليا، جميع الراغبين في التقديم إلى زيارة بوابة القبول للاطلاع على تفاصيل البرامج ومتطلبات وشروط القبول، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني للعمادة ([email protected])، أو من خلال حساب العمادة الرسمي على منصة إكس @DGS_KSU.
كما حث المتقدمين عند مراسلة العمادة عبر البريد الإلكتروني على ذكر الاسم، ورقم الهوية، والكلية، والقسم، والبرنامج المطلوب التقديم عليه، لتيسير عملية المساعدة والرد على الاستفسارات بدقة وسرعة.

