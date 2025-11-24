Icon

جامعة الباحة تطلق باقة من الخدمات الإلكترونية عبر توكلنا Icon مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة Icon كأس نادي الصقور السعودي 2025 يقيم 6 أشواط للهواة في ثاني أيامه Icon القبض على مواطن لنقله مخالفًا لنظام أمن الحدود بجازان Icon إنذار أحمر.. أمطار غزيرة ورياح وسيول وصواعق على رابغ Icon ضبط 5 مواطنين بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع في القصيم Icon ارتفاع أسعار النفط اليوم Icon إخماد حريق ناقلة وقود بحي الرحمانية في الرياض Icon 3 خطوات للانتقال بين المسارات على الطرق Icon وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

جامعة حفر الباطن تفتح باب القبول في برامج الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني

الإثنين ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٣١ مساءً
جامعة حفر الباطن تفتح باب القبول في برامج الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت جامعة حفر الباطن ممثلة بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وعمادة البحث والابتكار، عن فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1447هـ، وذلك في عدة تخصصات علمية متنوعة.

وأوضحت الجامعة أن التقديم سيبدأ يوم الأحد 9 / 6 / 1447هـ الموافق 30 نوفمبر 2025م، ويستمر حتى يوم الخميس 20 / 6 / 1447هـ الموافق 11 ديسمبر 2025م.

قد يهمّك أيضاً
جامعة حفر الباطن تسخر الإمكانات لاستقبال العام الدراسي الجديد

جامعة حفر الباطن تسخر الإمكانات لاستقبال العام الدراسي الجديد

جامعة حفر الباطن تغلق بوابة القبول غدًا

جامعة حفر الباطن تغلق بوابة القبول غدًا

وتشمل برامج الدراسات العليا المتاحة برنامج الدكتوراة في “دكتوراة الفلسفة في الطفولة المبكرة” إلى جانب عدد من برامج الماجستير في التخصصات التالية: تمريض باطني

جراحي، وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، والخدمة الاجتماعية العام، والإدارة والقيادة في التمريض، والهندسة الكهربائية، والطفولة المبكرة، وإدارة الخدمات الصحية، والهندسة الميكانيكية، والتوجيه والإرشاد النفسي، وتمريض الرعاية الحرجة، والهندسة المدنية، والقيادة التربوية، وإدارة الأعمال التنفيذية، والأمن السيبراني.

ودعت الجامعة الراغبين في التقديم إلى الاطلاع على الشروط والإجراءات عبر الرابط الإلكتروني المتوفر على موقع الجامعة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد