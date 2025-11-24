جامعة حفر الباطن تفتح باب القبول في برامج الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني

أعلنت جامعة حفر الباطن ممثلة بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وعمادة البحث والابتكار، عن فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1447هـ، وذلك في عدة تخصصات علمية متنوعة.

وأوضحت الجامعة أن التقديم سيبدأ يوم الأحد 9 / 6 / 1447هـ الموافق 30 نوفمبر 2025م، ويستمر حتى يوم الخميس 20 / 6 / 1447هـ الموافق 11 ديسمبر 2025م.

وتشمل برامج الدراسات العليا المتاحة برنامج الدكتوراة في “دكتوراة الفلسفة في الطفولة المبكرة” إلى جانب عدد من برامج الماجستير في التخصصات التالية: تمريض باطني

جراحي، وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، والخدمة الاجتماعية العام، والإدارة والقيادة في التمريض، والهندسة الكهربائية، والطفولة المبكرة، وإدارة الخدمات الصحية، والهندسة الميكانيكية، والتوجيه والإرشاد النفسي، وتمريض الرعاية الحرجة، والهندسة المدنية، والقيادة التربوية، وإدارة الأعمال التنفيذية، والأمن السيبراني.

ودعت الجامعة الراغبين في التقديم إلى الاطلاع على الشروط والإجراءات عبر الرابط الإلكتروني المتوفر على موقع الجامعة.