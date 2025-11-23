جناحٌ لأسلحة الصيد في كأس نادي الصقور السعودي 2025

استحدث نادي الصقور السعودي إضافةً نوعيةً لكأس نادي الصقور السعودي هذا العام، بإطلاق جناح متكامل لأسلحة الصيد ضمن الفعاليات المصاحبة لبطولة الكأس، التي ينظمها النادي بالشراكة مع إمارة المنطقة الشرقية خلال الفترة من 23 حتى 30 نوفمبر الجاري.

وتقام الفعاليات المصاحبة للكأس في مركز “الظهران إكسبو”، إذ سيضم جناح الأسلحة -الذي يُنظَّم للمرة الأولى خارج مدينة الرياض- أسلحة هوائية ونارية بمواصفات متنوعة، تتيح للهواة والمحترفين التعرف على التقنيات الجديدة في عالم الصيد، واقتنائها عبر المنصة الإلكترونية للنادي.

وتُعدّ كأس نادي الصقور السعودي مناسبة سنوية رائدة تُقام كل عام في منطقة مختلفة من مناطق المملكة، بالشراكة مع إمارات المناطق، وتجمع هواة الصقور ومحترفيها في فعالية تراثية وثقافية متكاملة، تشمل مسابقة الملواح إلى جانب فعاليات مصاحبة تعزز تجربة الزوار وتعرِّف بالموروث السعودي الأصيل، بما يسهم في صون موروث الصقارة، وتطوير الفعاليات المتخصصة، وتعزيز الحركة السياحية والثقافية، وتشجيع فئات جديدة على المشاركة وتعلم هواية الصيد بالصقور.