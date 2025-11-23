Icon

سلمان للإغاثة يوزّع 650 سلة غذائية في أم درمان بالخرطوم Icon اليوم الاثنين دخول الزُّبانى وبداية المظاهر الشتوية Icon تكلفة رسوم خدمة الواقعة الإيجارية لتوثيق العقد الورقي Icon انخفاض سعر صرف الوون الكوري لأدنى مستوياته في 16 عامًا Icon التعاون ونيوم يتعادلان في دوري روشن السعودي Icon جناحٌ لأسلحة الصيد في كأس نادي الصقور السعودي 2025 Icon إيداع الدعم السكني غدًا Icon النصر يواصل صدارة دوري روشن بنقاط الخليج Icon توضيح من التأمينات بشأن إجراءات إنهاء نشاط المنشآت Icon مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة تم استخدامها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

جناحٌ لأسلحة الصيد في كأس نادي الصقور السعودي 2025

الأحد ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤١ مساءً
جناحٌ لأسلحة الصيد في كأس نادي الصقور السعودي 2025
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

استحدث نادي الصقور السعودي إضافةً نوعيةً لكأس نادي الصقور السعودي هذا العام، بإطلاق جناح متكامل لأسلحة الصيد ضمن الفعاليات المصاحبة لبطولة الكأس، التي ينظمها النادي بالشراكة مع إمارة المنطقة الشرقية خلال الفترة من 23 حتى 30 نوفمبر الجاري.

وتقام الفعاليات المصاحبة للكأس في مركز “الظهران إكسبو”، إذ سيضم جناح الأسلحة -الذي يُنظَّم للمرة الأولى خارج مدينة الرياض- أسلحة هوائية ونارية بمواصفات متنوعة، تتيح للهواة والمحترفين التعرف على التقنيات الجديدة في عالم الصيد، واقتنائها عبر المنصة الإلكترونية للنادي.

قد يهمّك أيضاً
انطلاق كأس نادي الصقور السعودي 2025 بالخبر بتتويج 60 صقارًا فائزًا

انطلاق كأس نادي الصقور السعودي 2025 بالخبر بتتويج 60 صقارًا فائزًا

8 فعاليات مصاحبة تخاطب زوار كأس نادي الصقور السعودي 2025 بالظهران

8 فعاليات مصاحبة تخاطب زوار كأس نادي الصقور السعودي 2025 بالظهران

وتُعدّ كأس نادي الصقور السعودي مناسبة سنوية رائدة تُقام كل عام في منطقة مختلفة من مناطق المملكة، بالشراكة مع إمارات المناطق، وتجمع هواة الصقور ومحترفيها في فعالية تراثية وثقافية متكاملة، تشمل مسابقة الملواح إلى جانب فعاليات مصاحبة تعزز تجربة الزوار وتعرِّف بالموروث السعودي الأصيل، بما يسهم في صون موروث الصقارة، وتطوير الفعاليات المتخصصة، وتعزيز الحركة السياحية والثقافية، وتشجيع فئات جديدة على المشاركة وتعلم هواية الصيد بالصقور.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انطلاق كأس نادي الصقور السعودي 2025 بالخبر بتتويج 60 صقارًا فائزًا
السعودية اليوم

انطلاق كأس نادي الصقور السعودي 2025 بالخبر...

السعودية اليوم
8 فعاليات مصاحبة تخاطب زوار كأس نادي الصقور السعودي 2025 بالظهران
السعودية اليوم

8 فعاليات مصاحبة تخاطب زوار كأس نادي...

السعودية اليوم