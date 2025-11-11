Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم

جوجل تحذر من شبكات واي فاي العامة

الثلاثاء ١١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٧ مساءً
جوجل تحذر من شبكات واي فاي العامة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حذّرت شركة ججل، مستخدمي الهواتف الذكية من الاعتماد على شبكات “واي فاي” العامة، مؤكدة أن هذه العادة الشائعة قد تُعرّض بياناتهم وخصوصيتهم لخطر حقيقي.

وأوضحت الشركة، في وثيقتها الاستشارية الجديدة “ما وراء الشاشة” الصادرة في أكتوبر 2025، أن شبكات “واي فاي” العامة غالبًا ما تكون غير مشفّرة، ما يجعلها هدفًا سهلًا للمخترقين الذين يمكنهم اعتراض البيانات المنقولة عبرها أو إنشاء نقاط اتصال وهمية لخداع المستخدمين.

قد يهمّك أيضاً
جوجل تعلن تفاصيل أكبر استثماراتها في ألمانيا

جوجل تعلن تفاصيل أكبر استثماراتها في ألمانيا

القدية تُنشِئ مركز التميّز السحابي بالشراكة مع ديلويت وجوجل

القدية تُنشِئ مركز التميّز السحابي بالشراكة مع ديلويت وجوجل

وحذّرت جوجل، من إدخال أي معلومات حساسة — مثل بيانات الحسابات المصرفية أو كلمات المرور — أثناء الاتصال بمثل هذه الشبكات، مشددة على ضرورة مراقبة الحسابات المصرفية بانتظام، وتثبيت أحدث تحديثات النظام وتصحيحات الأمان.

كما أكدت الشركة أن استخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN) موثوقة، أو التبديل إلى بيانات الهاتف المحمول، خيارات أكثر أمانًا من الاعتماد على شبكات “واي فاي” المفتوحة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

جوجل تعلن تفاصيل أكبر استثماراتها في ألمانيا
تكنولوجيا

جوجل تعلن تفاصيل أكبر استثماراتها في ألمانيا

تكنولوجيا