جوجل تحذر من شبكات واي فاي العامة

حذّرت شركة ججل، مستخدمي الهواتف الذكية من الاعتماد على شبكات “واي فاي” العامة، مؤكدة أن هذه العادة الشائعة قد تُعرّض بياناتهم وخصوصيتهم لخطر حقيقي.
وأوضحت الشركة، في وثيقتها الاستشارية الجديدة “ما وراء الشاشة” الصادرة في أكتوبر 2025، أن شبكات “واي فاي” العامة غالبًا ما تكون غير مشفّرة، ما يجعلها هدفًا سهلًا للمخترقين الذين يمكنهم اعتراض البيانات المنقولة عبرها أو إنشاء نقاط اتصال وهمية لخداع المستخدمين.
وحذّرت جوجل، من إدخال أي معلومات حساسة — مثل بيانات الحسابات المصرفية أو كلمات المرور — أثناء الاتصال بمثل هذه الشبكات، مشددة على ضرورة مراقبة الحسابات المصرفية بانتظام، وتثبيت أحدث تحديثات النظام وتصحيحات الأمان.
كما أكدت الشركة أن استخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN) موثوقة، أو التبديل إلى بيانات الهاتف المحمول، خيارات أكثر أمانًا من الاعتماد على شبكات “واي فاي” المفتوحة.