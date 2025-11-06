جوجل تعلن تفاصيل أكبر استثماراتها في ألمانيا

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
ذكرت شركة غوغل، أنها ستعلن عن أكبر خطة استثمارية لها على الإطلاق في ألمانيا، الثلاثاء المقبل، بحضور وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل.
وقالت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، إن خطتها ستشمل تأسيس “بنية تحتية ومراكز بيانات”، بالإضافة إلى المضي قدماً في “مشاريع مبتكرة لاستخدام الطاقات المتجددة والحرارة المهدرة”، وفقاً لدعوة إلى المؤتمر الصحفي أُرسلت اليوم الخميس.
وتابعت أنها تريد أيضاً التوسع في ميونيخ وفرانكفورت وبرلين. ولم ترد وزارة المالية الألمانية حتى الآن على طلب للتعليق.