جوجل تعلن تفاصيل أكبر استثماراتها في ألمانيا

الخميس ٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٠ مساءً
جوجل تعلن تفاصيل أكبر استثماراتها في ألمانيا
المواطن - فريق التحرير

ذكرت شركة غوغل، أنها ستعلن عن أكبر خطة استثمارية لها على الإطلاق في ألمانيا، الثلاثاء المقبل، بحضور وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل.

وقالت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، إن خطتها ستشمل تأسيس “بنية تحتية ومراكز بيانات”، بالإضافة إلى المضي قدماً في “مشاريع مبتكرة لاستخدام الطاقات المتجددة والحرارة المهدرة”، وفقاً لدعوة إلى المؤتمر الصحفي أُرسلت اليوم الخميس.

وتابعت أنها تريد أيضاً التوسع في ميونيخ وفرانكفورت وبرلين. ولم ترد وزارة المالية الألمانية حتى الآن على طلب للتعليق.

 

