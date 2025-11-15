Icon

حالة مطرية بعدة مناطق والهلال الأحمر بمكة يرفع جاهزيته

السبت ١٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٧ صباحاً
حالة مطرية بعدة مناطق والهلال الأحمر بمكة يرفع جاهزيته
المواطن - فريق التحرير

رفعت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة جاهزيتها القصوى بالتزامن مع التحذيرات التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد بشأن هطول أمطار غزيرة على المنطقة، وجرى رفع أهبة الاستعداد وتسخير جميع الموارد في المنطقة.

وأوضحت الهيئة، أنها فعّلت خطط الجاهزية في جميع القطاعات الإسعافية، ورفعت من جاهزية مركز القيادة والتحكم والترحيل الطبي لمتابعة الحالة المطرية لحظة بلحظة، لتوجيه الفرق الميدانية وفق أعلى المعايير التشغيلية لضمان سرعة الوصول للمواقع المتأثرة.

وأكدت الهيئة، أنها عزّزت انتشار الفرق الإسعافية عبر التمركز في مواقع الإسناد الحيوية داخل المحافظات الأكثر تأثرًا، بما في ذلك المواقع القريبة من مجاري الأودية والطرق السريعة والنقاط ذات الازدحام المروري والمواقع الوعرة، لضمان فاعلية التدخل السريع خلال الأحوال الجوية.

وبيّنت الهيئة، أن منطقة مكة المكرمة تضم (19) قطاعًا إسعافيًا يدعمها (98) مركز إسعاف يعمل على مدار الساعة، منها (24) مركزًا في الطائف ضمن أربعة قطاعات، و(36) مركزًا في جدة ضمن سبعة قطاعات، و(38) مركزًا في العاصمة المقدسة ضمن ثمانية قطاعات، إضافة إلى نقاط التمركز والإسناد الميدانية التي تغطي المحافظات المتأثرة بالحالة المطرية وفق الخطط التشغيلية.

ودعت هيئة الهلال الأحمر السعودي المواطنين والمقيمين إلى اتباع تعليمات وتحذيرات الجهات المختصة، وتجنب مجاري السيول وتجمعات المياه، والتعاون مع فرق الإسعاف بإفساح الطريق، وعدم التجمهر في مواقع الحوادث.
كما دعت إلى طلب الخدمة الإسعافية عبر الرقم (997) أو من خلال تطبيق “أسعفني”؛ لضمان تحديد الموقع بدقة وتسريع وصول الفرق الميدانية.

