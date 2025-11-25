هيئة الرقابة النووية: لا خطر إشعاعي من رماد بركان هولي قوبي يومان على انتهاء مدة تسجيل العقارات في منطقتي مكة المكرمة والشرقية الملك سلمان يوافق على منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد الأعضاء الرئيسة ضبط مقيم لوث التربة بتفريغ مواد خرسانية في المدينة المنورة أمطار وتساقط للبرد على منطقة حائل بدء أعمال السجل العقاري لـ 168 حيًا بمنطقة الجوف ضبط مخالف رعى 21 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز منها تعديل نظام المرور.. طرح 27 مشروعًا عبر منصة استطلاع خالد بن سلمان يصل الكويت لرئاسة وفد السعودية في اجتماع مجلس الدفاع المشترك خطوات طلب نقل الذمة المالية للكهرباء عبر شبكة إيجار
نَبَّه المركز الوطني للأرصاد عن حالة مطرية متفاوتة الغزارة على منطقة المدينة المنورة، تشمل هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة، مصحوبة برياح سطحية نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
وأوضح المركز عبر منصة إكس أن الحالة المطرية التي تبدأ فجر اليوم -بعون الله- وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً، وستشمل: المدينة المنورة، ومحافظات العلا، والعيص، والحناكية، وبدر، والمهد، وخيبر، ووادي الفرع، إضافة إلى مركز الرايس.