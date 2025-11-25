Icon

حالة مطرية متفاوتة الغزارة على منطقة المدينة المنورة

الثلاثاء ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٢ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

نَبَّه المركز الوطني للأرصاد عن حالة مطرية متفاوتة الغزارة على منطقة المدينة المنورة، تشمل هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة، مصحوبة برياح سطحية نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

وأوضح المركز عبر منصة إكس أن الحالة المطرية التي تبدأ فجر اليوم -بعون الله- وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً، وستشمل: المدينة المنورة، ومحافظات العلا، والعيص، والحناكية، وبدر، والمهد، وخيبر، ووادي الفرع، إضافة إلى مركز الرايس.

