حالة يتوقف فيها صرف ساند عن المستفيد

قالت التأمينات الاجتماعية إنه يتم إيقاف صرف تعويض ساند عن المستفيد إذا تجاوزت فترة بقاء المستفيد خارج المملكة مدة 60 يومًا متصلة أو متقطعة.

الحماية الاجتماعية

والمعروف أن ساند يهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية للموظفين السعوديين المشتركين في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية وتوفير مصدر دخل شهري خلال الفترة الانتقالية الواقعة فيما بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة.

نسبة الاشتراك

ويقتصر تطبيق نظام التأمين ضد التعطل عن العمل على الذين تعطلوا عن العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم فيما تبلغ نسبة الاشتراك 1.5% من الراتب يدفع صاحب العمل 0.75% والمشترك 0.75% منها.