حالة يتوقف فيها صرف ساند عن المستفيد

الجمعة ٢١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٤٩ مساءً
حالة يتوقف فيها صرف ساند عن المستفيد
المواطن - فريق التحرير

قالت التأمينات الاجتماعية إنه يتم إيقاف صرف تعويض ساند عن المستفيد إذا تجاوزت فترة بقاء المستفيد خارج المملكة مدة 60 يومًا متصلة أو متقطعة.

الحماية الاجتماعية

والمعروف أن ساند يهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية للموظفين السعوديين المشتركين في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية وتوفير مصدر دخل شهري خلال الفترة الانتقالية الواقعة فيما بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة.

نسبة الاشتراك

ويقتصر تطبيق نظام التأمين ضد التعطل عن العمل على الذين تعطلوا عن العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم فيما تبلغ نسبة الاشتراك 1.5% من الراتب يدفع صاحب العمل 0.75% والمشترك 0.75% منها.

التسجيل في البرنامج

يذكر أن المادة التاسعة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل نصت على أن يستحق المستفيد التعويض اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ توافر الشروط المنصوص عليها في النظام، كما بشرط أن يكون التسجيل قد تم خلال الفترة المنصوص عليها في النظام. وبناء على ذلك تكون بداية التعويض من الشهر التالي للتقديم على طلب الاستحقاق على تعويض ساند وليس من تاريخ الاستبعاد من العمل.

