حاملة طائرات أمريكية تصل الكاريبي وتصاعد التوترات مع فنزويلا

أعلنت الولايات المتحدة الأحد وصول حاملة الطائرات “يو إس إس جيرالد فورد” إلى البحر الكاريبي رسميًا في إطار عمليات لمكافحة المخدرات وفي خضم تصاعد للتوترات مع فنزويلا، وذلك بعد ضربة جديدة على زورق قالت واشنطن إنه كان منخرطًا في الاتجار بالمخدرات.
وتعد “يو إس إس جيرالد فورد” حاملة الطائرات الأكثر تطورًا في البحرية الأمريكية وتحمل أربعة أسراب من الطائرات المقاتلة، وترافقها ثلاث مدمرات قاذفات للصواريخ.
وأوضح بيان صادر عن القيادة العسكرية الجنوبية الأمريكية (ساوثكوم) التي تغطي أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، أن مجموعة حاملة الطائرات “ستنضم إلى القوات الموجودة في البحر الكاريبي” وبينها مجموعة برمائية ووحدة مشاة بحرية.