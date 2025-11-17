Icon

حجز باقات العمرة والزيارة بخيارات متنوعة عبر نسك

الإثنين ١٧ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:١٩ مساءً
حجز باقات العمرة والزيارة بخيارات متنوعة عبر نسك
المواطن - فريق التحرير

سلطت وزارة الحج والعمرة، الضوء على مزايا منصة نسك عمرة بشأن حجز الباقات.

وقالت الوزارة عبر حسابها بمنصة إكس إن المنصة تُمكن المستفيد من حجز باقات العمرة والزيارة بخياراتٍ متنوعة.

وبحسب الحج والعمرة، يشمل ذلك التأشيرة، والإقامة، والنقل، والطيران، عبر مزوّدي الخدمات المعتمدين من وزارة الحج والعمرة.

