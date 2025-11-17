حجز باقات العمرة والزيارة بخيارات متنوعة عبر نسك

سلطت وزارة الحج والعمرة، الضوء على مزايا منصة نسك عمرة بشأن حجز الباقات.

وقالت الوزارة عبر حسابها بمنصة إكس إن المنصة تُمكن المستفيد من حجز باقات العمرة والزيارة بخياراتٍ متنوعة.

وبحسب الحج والعمرة، يشمل ذلك التأشيرة، والإقامة، والنقل، والطيران، عبر مزوّدي الخدمات المعتمدين من وزارة الحج والعمرة.