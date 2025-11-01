Icon

حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 11 ألف قرص محظور Icon القبض على مواطن لترويجه 127 كيلو جرامًا من القات بعسير Icon لفتة طيبة لم ينساها شيخ قبيلة الأحلاف لمفتي السعودية محمد آل الشيخ قبل 80 عامًا Icon الداخلية تطلق ختمًا خاصًّا بدورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة Icon خلال أسبوع.. ضبط 653 مخالفًا لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص Icon التدريب التقني بنجران يعلن بدء التسجيل في هاكاثون نجران التقني Icon إعلان نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية الـ69 Icon غش وكذب.. الذكاء الاصطناعي يكشف الوجه المظلم للبشرية Icon المفتاح في الميكروويف.. ابتكار أم مخاطرة؟ Icon حساب المواطن يوضح المقصود بـ عائلة فاقد الأهلية وموقف الدعم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 11 ألف قرص محظور

السبت ١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٥٤ مساءً
حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 11 ألف قرص محظور
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب 11550 قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

قد يهمّك أيضاً
احباط تهريب 21 كيلوجرامًا من الحشيش و65 ألف قرص محظور بجازان

احباط تهريب 21 كيلوجرامًا من الحشيش و65 ألف قرص محظور بجازان

حرس الحدود بمنطقة جازان ينقذ مقيمًا من الغرق 

حرس الحدود بمنطقة جازان ينقذ مقيمًا من الغرق 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

احباط تهريب 21 كيلوجرامًا من الحشيش و65 ألف قرص محظور بجازان
السعودية اليوم

احباط تهريب 21 كيلوجرامًا من الحشيش و65...

السعودية اليوم
حرس الحدود بمنطقة جازان ينقذ مقيمًا من الغرق 
السعودية اليوم

حرس الحدود بمنطقة جازان ينقذ مقيمًا من...

السعودية اليوم
ضبط 6 مخالفين للائحة الأمن والسلامة البحرية بالمدينة المنورة
السعودية اليوم

ضبط 6 مخالفين للائحة الأمن والسلامة البحرية...

السعودية اليوم
حرس الحدود بمكة المكرمة يقدم المساعدة لمواطن تعرض لوعكة صحية
السعودية اليوم

حرس الحدود بمكة المكرمة يقدم المساعدة لمواطن...

السعودية اليوم
حرس الحدود ينقذ مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بجدة
السعودية اليوم

حرس الحدود ينقذ مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية...

السعودية اليوم