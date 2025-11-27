حرس الحدود يحبط تهريب 59 ألف قرص مخدر بعسير

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة، بمنطقة عسير، تهريب 59.500 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.

وأوضح الأمن العام، في بيان له في منصة إكس: “أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص”.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.