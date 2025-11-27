حرس الحدود يحبط تهريب 59 ألف قرص مخدر بعسير

هيئة الاتصالات تطلق الدليل الإرشادي للحساب الضامن للبرمجيات الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي وينخفض مقابل اليورو فهد الطبية توضح أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي ضبط وافد لممارسته أفعالًا تنافي الآداب العامة في مركز مساج بعسير اختتام مناورات تمرين “ميدوزا 14” بمشاركة القوات البحرية الملكية السعودية الحرس الوطني تحتفل بتخريج دورة دبلوم المساعد الصحي لأفواج الوزارة السعودية تبرز تمكين دور المرأة على المستويين المحلي والدولي في المجال الصناعي “الشؤون الدينية” ترفع جاهزيتها ليوم الجمعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي السوق المالية: قبول طلب تقييد دعويين جماعيتين من مستثمرين ضد شركتين انطلاق منافسات جائزة جدة الكبرى للفورمولا 1 (F1H2O)
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة، بمنطقة عسير، تهريب 59.500 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.
وأوضح الأمن العام، في بيان له في منصة إكس: “أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص”.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.