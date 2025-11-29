الزواحف تعزز التوازن البيئي شمال السعودية حرس الحدود يحبط تهريب 74 ألف قرص مخدر بجازان ضبط قائد مركبة لارتكابه عدة مخالفات مرورية بعسير الجوازات تنهي إجراءات مغادرة ضيوف معرض الطيران العام 2025 الأولى من نوعها.. مطار الملك خالد الدولي يعلن بدء تنفيذ أكبر خطة تحول استراتيجية منطقة التراث وفنون الطهي تفتح للزوار نافذة على تاريخ المطبخ السعودي وفاة 11 طفلًا بوباء الحصبة في شمال أوغندا سديم “رأس الحصان” يزين سماء المملكة هيئة النقل: ضبط 1334 مخالفًا لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص القبض على 4 مخالفين في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (74.250) قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.