Icon

الفريق البسامي يتوّج منتخب “الأمن البيئي” ببطولة وزارة الداخلية لكرة القدم 2025 Icon حرس الحدود يستقبل أولى رحلات سفينة الكروز السياحية “أرويا” Icon جدة تجهّز أسطول الفورمولا 1 على شواطئ البحر الأحمر لأول مرة Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة ديافيرم Icon إغلاق البيت الأبيض بعد حادثة إطلاق نار Icon السوق المالية تفتح السوق الموازية لفئات جديدة من المستثمرين Icon واشنطن: ملتزمون باستخدام كل نفوذنا بشأن الأزمة في السودان Icon أمانة العاصمة المقدسة تعلن بدء استقبال المستندات الثبوتية للعقارات في الحسينية Icon لقطات توثق الضباب الكثيف في الباحة Icon ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لميناء ينبع التجاري

حرس الحدود يستقبل أولى رحلات سفينة الكروز السياحية “أرويا”

الأربعاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٩ مساءً
حرس الحدود يستقبل أولى رحلات سفينة الكروز السياحية “أرويا”
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

استقبلت المديرية العامة لحرس الحدود أولى رحلات سفينة الكروز السياحية “أرويا” لميناء ينبع التجاري، ضمن جهودها التنظيمية والأمنية في ميناء ينبع التجاري وتعزيز مستوى الخدمات في موانئ المملكة البحرية.

وتضمنت الجهود متابعة تطبيق متطلبات السلامة البحرية، والإشراف على جاهزية الأرصفة ومحيط الميناء، بما يوفّر بيئة آمنة وملائمة للرحلات السياحية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

قد يهمّك أيضاً
حرس الحدود ينقذ مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر

حرس الحدود ينقذ مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر

ضبط مخالفين لممارستهم الصيد دون تصريح بمكة المكرمة

ضبط مخالفين لممارستهم الصيد دون تصريح بمكة المكرمة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط مخالفين لممارستهم الصيد دون تصريح بمكة المكرمة
السعودية اليوم

ضبط مخالفين لممارستهم الصيد دون تصريح بمكة...

السعودية اليوم
الإطاحة بـ10 إثيوبيين لتهريبهم 180 كيلوجرامًا من القات المخدر
السعودية اليوم

الإطاحة بـ10 إثيوبيين لتهريبهم 180 كيلوجرامًا من...

السعودية اليوم
القبض على مواطن لتهريبه 108 كيلوجرامات من القات المخدر بجازان
السعودية اليوم

القبض على مواطن لتهريبه 108 كيلوجرامات من...

السعودية اليوم
حرس الحدود ينقذ مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر
السعودية اليوم

حرس الحدود ينقذ مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية...

السعودية اليوم
إحباط تهريب 22 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر بعسير
السعودية اليوم

إحباط تهريب 22 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر...

السعودية اليوم