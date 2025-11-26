حرس الحدود يستقبل أولى رحلات سفينة الكروز السياحية “أرويا”

استقبلت المديرية العامة لحرس الحدود أولى رحلات سفينة الكروز السياحية “أرويا” لميناء ينبع التجاري، ضمن جهودها التنظيمية والأمنية في ميناء ينبع التجاري وتعزيز مستوى الخدمات في موانئ المملكة البحرية.

وتضمنت الجهود متابعة تطبيق متطلبات السلامة البحرية، والإشراف على جاهزية الأرصفة ومحيط الميناء، بما يوفّر بيئة آمنة وملائمة للرحلات السياحية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.