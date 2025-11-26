الفريق البسامي يتوّج منتخب “الأمن البيئي” ببطولة وزارة الداخلية لكرة القدم 2025 حرس الحدود يستقبل أولى رحلات سفينة الكروز السياحية “أرويا” جدة تجهّز أسطول الفورمولا 1 على شواطئ البحر الأحمر لأول مرة وظائف شاغرة لدى مجموعة ديافيرم إغلاق البيت الأبيض بعد حادثة إطلاق نار السوق المالية تفتح السوق الموازية لفئات جديدة من المستثمرين واشنطن: ملتزمون باستخدام كل نفوذنا بشأن الأزمة في السودان أمانة العاصمة المقدسة تعلن بدء استقبال المستندات الثبوتية للعقارات في الحسينية لقطات توثق الضباب الكثيف في الباحة ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية
استقبلت المديرية العامة لحرس الحدود أولى رحلات سفينة الكروز السياحية “أرويا” لميناء ينبع التجاري، ضمن جهودها التنظيمية والأمنية في ميناء ينبع التجاري وتعزيز مستوى الخدمات في موانئ المملكة البحرية.
وتضمنت الجهود متابعة تطبيق متطلبات السلامة البحرية، والإشراف على جاهزية الأرصفة ومحيط الميناء، بما يوفّر بيئة آمنة وملائمة للرحلات السياحية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.