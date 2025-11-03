حرس الحدود يضبط 4 مخالفين لممارستهم الصيد بدون تصريح بعسير

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في القحمة بمنطقة عسير (4) مقيمين من الجنسية البنجلاديشية مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، وذلك لممارستهم الصيد دون تصريح، وبحوزتهم أسماك مصيدة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و (994) و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.