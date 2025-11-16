أشكال مختلفة للتسول عليك الحذر منها سلمان للإغاثة يوزّع 1.836 سلة غذائية في القنيطرة بسوريا حرس الحدود ينفذ حملة تطوعية لتنظيف شاطئ الشرم وقاع البحر بالمدينة المنورة ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس كوريا شواطئ جدة تستقطب الزوار بأجواء غائمة ومناظر بحرية خلابة الأمطار والغيوم تحوّل الباحة إلى لوحة شتوية ساحرة سلمان للإغاثة يوزّع 938 سلة غذائية و938 كرتون تمر في بيروت وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 65 موقعًا حول المملكة توضيح من مساند بشأن خدمة نقل العمالة المتغيبة 5 علامات تحذيرية و5 أسباب لارتفاع الكوليسترول في الجسم
نفذت قيادة حرس الحدود في محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة، بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، حملة بيئية لتنظيف شاطئ الشرم وقاع البحر، وذلك ضمن جهودها في تعزيز الوعي البيئي والمسؤولية المجتمعية.
وشملت الحملة إزالة المخلفات من الشاطئ والمناطق المجاورة له، بمشاركة ميدانية من منسوبي حرس الحدود والمتطوعين بالمحافظة؛ بهدف ترسيخ مفاهيم المحافظة على البيئة البحرية وتعزيز ثقافة التطوع والعمل الجماعي.