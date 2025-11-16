Icon

حرس الحدود ينفذ حملة تطوعية لتنظيف شاطئ الشرم وقاع البحر بالمدينة المنورة

الأحد ١٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:١٤ مساءً
المواطن - واس

نفذت قيادة حرس الحدود في محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة، بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، حملة بيئية لتنظيف شاطئ الشرم وقاع البحر، وذلك ضمن جهودها في تعزيز الوعي البيئي والمسؤولية المجتمعية.

وشملت الحملة إزالة المخلفات من الشاطئ والمناطق المجاورة له، بمشاركة ميدانية من منسوبي حرس الحدود والمتطوعين بالمحافظة؛ بهدف ترسيخ مفاهيم المحافظة على البيئة البحرية وتعزيز ثقافة التطوع والعمل الجماعي.

