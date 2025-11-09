حرس الحدود ينفذ مبادرة تطوعية في شاطئ القحمة بعسير

نفذ حرس الحدود بمنطقة عسير حملةً بيئيةً في شاطئ القحمة، شملت إزالة المخلفات من الشاطئ والمناطق المجاورة له، بمشاركة عددٍ من المتطوعين.

وتأتي هذه المبادرة ضمن الأنشطة التطوعية التي ينفذها حرس الحدود في مختلف مناطق المملكة، للإسهام في حماية البيئة البحرية والساحلية، ونشر الوعي بأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية.