حرس الحدود ينفذ مبادرة تطوعية في شاطئ القحمة بعسير

الأحد ٩ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٠٣ مساءً
حرس الحدود ينفذ مبادرة تطوعية في شاطئ القحمة بعسير
المواطن - واس

نفذ حرس الحدود بمنطقة عسير حملةً بيئيةً في شاطئ القحمة، شملت إزالة المخلفات من الشاطئ والمناطق المجاورة له، بمشاركة عددٍ من المتطوعين.

وتأتي هذه المبادرة ضمن الأنشطة التطوعية التي ينفذها حرس الحدود في مختلف مناطق المملكة، للإسهام في حماية البيئة البحرية والساحلية، ونشر الوعي بأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية.

