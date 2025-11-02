Icon

حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر

الأحد ٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٩ مساءً
حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
المواطن - فريق التحرير

أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في القنفذة بمنطقة مكة المكرمة مقيمين من الجنسية البنجلاديشية تعرضت واسطتهما البحرية لحالة انقلاب في عرض البحر، وتم تقديم المساعدة لهما.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

