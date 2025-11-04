Icon

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان Icon ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب Icon تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان Icon أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر Icon إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود Icon برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية  Icon خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو Icon حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر

الثلاثاء ٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٤٨ مساءً
حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في محافظة رابغ بمنطقة مكة المكرمة مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر، وتم تقديم المساعدة له.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

قد يهمّك أيضاً
حرس الحدود يضبط 4 مخالفين لممارستهم الصيد بدون تصريح بعسير

حرس الحدود يضبط 4 مخالفين لممارستهم الصيد بدون تصريح بعسير

حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر

حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
السعودية اليوم

حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية...

السعودية اليوم
حرس الحدود بمنطقة جازان ينقذ مقيمًا من الغرق 
السعودية اليوم

حرس الحدود بمنطقة جازان ينقذ مقيمًا من...

السعودية اليوم
حرس الحدود يضبط 4 مخالفين لممارستهم الصيد بدون تصريح بعسير
السعودية اليوم

حرس الحدود يضبط 4 مخالفين لممارستهم الصيد...

السعودية اليوم
حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 11 ألف قرص محظور
السعودية اليوم

حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 11 ألف...

السعودية اليوم
احباط تهريب 21 كيلوجرامًا من الحشيش و65 ألف قرص محظور بجازان
السعودية اليوم

احباط تهريب 21 كيلوجرامًا من الحشيش و65...

السعودية اليوم