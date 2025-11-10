Icon

حريق في ارتداد محل تجاري بحي العريض في المدينة المنورة

الإثنين ١٠ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:١٧ مساءً
حريق في ارتداد محل تجاري بحي العريض في المدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

أخمد الدفاع المدني بالمدينة المنورة اليوم الاثنين، حريقًا محدودًا في ارتداد محل تجاري بحي العريض.

وقال الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس إن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات.

