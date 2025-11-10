حريق في ارتداد محل تجاري بحي العريض في المدينة المنورة

أخمد الدفاع المدني بالمدينة المنورة اليوم الاثنين، حريقًا محدودًا في ارتداد محل تجاري بحي العريض.

وقال الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس إن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات.