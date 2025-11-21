حريق في ناقلة وقود و3 مركبات على الدائري الغربي بالرياض

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟ منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة وظائف شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER
أخمد الدفاع المدني في الرياض، اليوم الجمعة، حريقًا في ناقلة وقود و3 مركبات إثر حادث مروري وقع على طريق الدائري الغربي.
ونشر الدفاع المدني عبر حسابه بمنصة إكس لقطات تبين عملية مباشرة الحريق والسيطرة عليه.