Icon

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة Icon وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية Icon أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة Icon ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟  Icon منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك Icon سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي Icon التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم

حريق في ناقلة وقود و3 مركبات على الدائري الغربي بالرياض

الجمعة ٢١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٥٦ مساءً
حريق في ناقلة وقود و3 مركبات على الدائري الغربي بالرياض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أخمد الدفاع المدني في الرياض، اليوم الجمعة، حريقًا في ناقلة وقود و3 مركبات إثر حادث مروري وقع على طريق الدائري الغربي.

ونشر الدفاع المدني عبر حسابه بمنصة إكس لقطات تبين عملية مباشرة الحريق والسيطرة عليه.

قد يهمّك أيضاً
حريق في ناقلة وقود بحي العقيق والمدني يتدخل

حريق في ناقلة وقود بحي العقيق والمدني يتدخل

حريق ناقلة وقود في الدمام ولا إصابات

حريق ناقلة وقود في الدمام ولا إصابات

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد