حريق في ناقلة وقود و3 مركبات على الدائري الغربي بالرياض

أخمد الدفاع المدني في الرياض، اليوم الجمعة، حريقًا في ناقلة وقود و3 مركبات إثر حادث مروري وقع على طريق الدائري الغربي.

ونشر الدفاع المدني عبر حسابه بمنصة إكس لقطات تبين عملية مباشرة الحريق والسيطرة عليه.