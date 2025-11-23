حريق هائل يلتهم محلاً تجاريًا في الدمام

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟ منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة وظائف شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER
باشرت فرق الدفاع المدني، في الدمام بالمنطقة الشرقية، إخماد حريق اندلع في محل تجاري بحي السوق.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها على منصة “إكس”، أن الدفاع المدني بالدمام تمكن من إخماد حريق في محل تجاري بحي السوق، ولا إصابات.
#الدفاع_المدني بالدمام يخمد حريقًا في محل تجاري بحي السوق، ولا إصابات. pic.twitter.com/uL3GtiS4ty
— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) November 22, 2025