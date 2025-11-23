حريق هائل يلتهم محلاً تجاريًا في الدمام

باشرت فرق الدفاع المدني، في الدمام بالمنطقة الشرقية، إخماد حريق اندلع في محل تجاري بحي السوق.

حريق هائل في الدمام

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها على منصة “إكس”، أن الدفاع المدني بالدمام تمكن من إخماد حريق في محل تجاري بحي السوق، ولا إصابات.