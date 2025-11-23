Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

الدفاع المدني تمكن من إخماد الحريق دون إصابات

حريق هائل يلتهم محلاً تجاريًا في الدمام

الأحد ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٤ صباحاً
حريق هائل يلتهم محلاً تجاريًا في الدمام
المواطن - فريق التحرير

باشرت فرق الدفاع المدني، في الدمام بالمنطقة الشرقية، إخماد حريق اندلع في محل تجاري بحي السوق.

حريق هائل في الدمام

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها على منصة “إكس”، أن الدفاع المدني بالدمام تمكن من إخماد حريق في محل تجاري بحي السوق، ولا إصابات.

