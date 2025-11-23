Icon

سلمان للإغاثة يوزّع 650 سلة غذائية في أم درمان بالخرطوم Icon اليوم الاثنين دخول الزُّبانى وبداية المظاهر الشتوية Icon تكلفة رسوم خدمة الواقعة الإيجارية لتوثيق العقد الورقي Icon انخفاض سعر صرف الوون الكوري لأدنى مستوياته في 16 عامًا Icon التعاون ونيوم يتعادلان في دوري روشن السعودي Icon جناحٌ لأسلحة الصيد في كأس نادي الصقور السعودي 2025 Icon إيداع الدعم السكني غدًا Icon النصر يواصل صدارة دوري روشن بنقاط الخليج Icon توضيح من التأمينات بشأن إجراءات إنهاء نشاط المنشآت Icon مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة تم استخدامها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

حزب الله يقر بمقتل رئيس أركانه أبو علي طبطبائي في ضربة الضاحية

الأحد ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٤ مساءً
حزب الله يقر بمقتل رئيس أركانه أبو علي طبطبائي في ضربة الضاحية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أقر حزب الله باغتيال رئيس أركانه هيثم الطبطبائي في ضربة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت هي الأولى منذ أشهر، اليوم الأحد.

وأتت الغارة بعد ساعات من تجديد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو التوعد بأن إسرائيل ستواصل العمل على منع حزب الله من ترميم قدراته بعد الحرب التي تكبد فيها خسائر باهظة.

قد يهمّك أيضاً
رئيس لبنان يندد بالهجوم على موكب اليونيفيل

رئيس لبنان يندد بالهجوم على موكب اليونيفيل

واشنطن تأمر بمغادرة بعض موظفي سفارتها في لبنان

واشنطن تأمر بمغادرة بعض موظفي سفارتها في لبنان

ودعا الرئيس اللبناني جوزاف عون المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هجمات إسرائيل المتواصلة منذ وقف إطلاق النار.

وسبق لإسرائيل ان استهدفت خلال النزاع وبعد وقف إطلاق النار، عددا من قياديي الحزب بضربات في الضاحية الجنوبية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد