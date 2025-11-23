حزب الله يقر بمقتل رئيس أركانه أبو علي طبطبائي في ضربة الضاحية

أقر حزب الله باغتيال رئيس أركانه هيثم الطبطبائي في ضربة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت هي الأولى منذ أشهر، اليوم الأحد.

وأتت الغارة بعد ساعات من تجديد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو التوعد بأن إسرائيل ستواصل العمل على منع حزب الله من ترميم قدراته بعد الحرب التي تكبد فيها خسائر باهظة.

ودعا الرئيس اللبناني جوزاف عون المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هجمات إسرائيل المتواصلة منذ وقف إطلاق النار.

وسبق لإسرائيل ان استهدفت خلال النزاع وبعد وقف إطلاق النار، عددا من قياديي الحزب بضربات في الضاحية الجنوبية.