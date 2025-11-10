حساب المواطن: إيداع 3 مليارات ريال لمستفيدي الدفعة 96

أودع برنامج حساب المواطن اليوم، 3 مليارات ريال مخصّص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السادسة والتسعين أكثر من 9.8 ملايين مستفيد وتابع.

صرف دعم حساب المواطن

وأفاد مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 259 مليار ريال، منها 2.8 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحًا أن 72% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1475 ريالًا.

وأشار الهاجري إلى أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكّلين ما نسبته 87%، فيما بلغ عدد التابعين أكثر من 7.4 ملايين مستفيد.