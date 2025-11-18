حساب المواطن: التحقق من بيانات السكن يتم إلكترونيًا عبر إيجار

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟ منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة وظائف شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER
قال حساب المواطن إنه في حال تم اختيار نوع المرفق (عقد ايجار ساري المفعول في منصة ايجار) يلزم تعبئة البيانات المطلوبة (رقم عقد الايجار ورقم عداد الكهرباء المرتبطة بالوحدة الايجارية وباسم المتقدم بالطلب) وسيتم التحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه.
وتابع البرنامج عبر منصة إكس اليوم الثلاثاء، ردًا على استفسارات في هذا الشأن، أنه لابد أن يكون رقم عداد الكهرباء مرتبط بالوحدة الإيجارية وباسم المستفيد الرئيسي.
والمستندات المطلوبة للتسجيل كفرد مستقل في حساب المواطن هي أي مستند يثبت استقلالية السكن باسم المتقدم، مثل عقد إيجار موحد من منصة إيجار، أو صك ملكية السكن مع فاتورة كهرباء، أو شهادة من جامعة أو معهد، أو عقد سكن تنموي مسجل. إذا لم تتوفر هذه المستندات، فيمكن إضافتك كتابع لدى رب الأسرة.
وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:
وتتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.
كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.
وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.