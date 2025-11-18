Icon

حساب المواطن: التحقق من بيانات السكن يتم إلكترونيًا عبر إيجار

الثلاثاء ١٨ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:١٨ مساءً
حساب المواطن: التحقق من بيانات السكن يتم إلكترونيًا عبر إيجار
المواطن - فريق التحرير

قال حساب المواطن إنه في حال تم اختيار نوع المرفق (عقد ايجار ساري المفعول في منصة ايجار) يلزم تعبئة البيانات المطلوبة (رقم عقد الايجار ورقم عداد الكهرباء المرتبطة بالوحدة الايجارية وباسم المتقدم بالطلب) وسيتم التحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه.

وتابع البرنامج عبر منصة إكس اليوم الثلاثاء، ردًا على استفسارات في هذا الشأن، أنه لابد أن يكون رقم عداد الكهرباء مرتبط بالوحدة الإيجارية وباسم المستفيد الرئيسي.

المستندات المطلوبة للتسجيل كفرد مستقل

والمستندات المطلوبة للتسجيل كفرد مستقل في حساب المواطن هي أي مستند يثبت استقلالية السكن باسم المتقدم، مثل عقد إيجار موحد من منصة إيجار، أو صك ملكية السكن مع فاتورة كهرباء، أو شهادة من جامعة أو معهد، أو عقد سكن تنموي مسجل. إذا لم تتوفر هذه المستندات، فيمكن إضافتك كتابع لدى رب الأسرة.

معرفة مبلغ الدعم

وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:

  • الدخول على موقع البرنامج
  • الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية هنا
  • إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا
  • إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا
  • إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب

وتتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.

كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.

وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.

