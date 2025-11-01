Icon

حساب المواطن يوضح المقصود بـ عائلة فاقد الأهلية وموقف الدعم

السبت ١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٥٧ مساءً
حساب المواطن يوضح المقصود بـ عائلة فاقد الأهلية وموقف الدعم
المواطن - فريق التحرير

أوضح برنامج حساب المواطن، المقصود بمصطلع “عائلة فاقد الأهلية”، موضحًا أن المقصود بعائلة فاقد الأهلية، هم أسرة من به جنون أو قصور عقلي.

وأضاف برنامج حساب المواطن، أنه في حالة تم اختيار فئة العائل “عائل الأسرة فاقد أهلية” يتم إضافة الزوج كتابع ولابد من ارفاق صك شرعي بعدم الأهلية أو مستند من المستشفى يوضح الحالة المرضية.

كذلك أكد برنامج حساب المواطن أنه يتم احتساب الدعم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية دون احتساب الدفعات السابقة.

احتساب الدعم والأهلية

وأوضح حساب المواطن، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:

  • الدخول على موقع البرنامج
  • الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية هنا
  • إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا
  • إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا
  • إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب

صدور نتائج الأهلية

أعلن برنامج حساب المواطن، في وقت سابق، صدور نتائج الأهلية للدورة 96 (لشهر نوفمبر من العام الجاري 2025).

صدور نتائج الأهلية للدورة 96

وأوضح حساب المواطن، أنه يمكن التحقق من الأهلية من خلال الدخول على تطبيق البرنامج أو من خلال البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي “اضغط هنا“.

