حساب المواطن يوضح المقصود بـ عائلة فاقد الأهلية وموقف الدعم الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لأنتيغوا وباربودا طيران ناس يحتفل بإطلاق رحلات مباشرة بين جدة والكويت إنقاذ شابين علقت مركبتهما في الرمال بمحمية نفوذ العريق برعاية وزير الداخلية .. جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تحتفي بخريجي الدفعة 43 أكثر من 4.5 ملايين ريال مبيعات مزاد نادي الصقور 2025 في 18 ليلة درجات الحرارة بالمملكة.. مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ38 مئوية والسودة الأدنى جامعة أم القرى تحصل على الاعتماد الأكاديمي الدولي ABET “إيجار” توضح مدى إمكانية تعديل القيمة الإبجارية أثناء سريان العقد تنبيه من أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة حائل
أوضح برنامج حساب المواطن، المقصود بمصطلع “عائلة فاقد الأهلية”، موضحًا أن المقصود بعائلة فاقد الأهلية، هم أسرة من به جنون أو قصور عقلي.
وأضاف برنامج حساب المواطن، أنه في حالة تم اختيار فئة العائل “عائل الأسرة فاقد أهلية” يتم إضافة الزوج كتابع ولابد من ارفاق صك شرعي بعدم الأهلية أو مستند من المستشفى يوضح الحالة المرضية.
كذلك أكد برنامج حساب المواطن أنه يتم احتساب الدعم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية دون احتساب الدفعات السابقة.
وأوضح حساب المواطن، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:
أعلن برنامج حساب المواطن، في وقت سابق، صدور نتائج الأهلية للدورة 96 (لشهر نوفمبر من العام الجاري 2025).
وأوضح حساب المواطن، أنه يمكن التحقق من الأهلية من خلال الدخول على تطبيق البرنامج أو من خلال البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي “اضغط هنا“.